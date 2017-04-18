Севастополь будущего
Дмитрий Овсянников, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя представил в заксобрании Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. По прогнозам за 13 лет произойдет двукратный рост экономики, а город станет всероссийским центром патриотического туризма.
Как отмечает Lenta.ru накомиться со стратегией может любой желающий на сайте правительства Севастополя.
Власть Севастополя предполагает, что валовый региональный продукт к 2030 году должен вырасти более чем в два раза, инвестиции в городскую среду — в 2,5 раза, численность занятых в экономике — на 24 процента.
Так для развития высокотехнологичного машиностроения будут модернизированы предприятия «Гранит», «Уранис Радиосистемы», Севастопольское авиационное предприятие.
Власти не обойдут вниманием и здравоохранение. В городе возведут онкологический диспансер, инфекционную больницу, больницу скорой помощи.
Ещё одним не менее важным мероприятием является модернизация городской среды. До 2020 года в дороги инвестируют более 20 миллиардов рублей.
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