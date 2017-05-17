Высокий рейтинг Овсянникова связан с его реальными действиями

Согласно исследованиям Всероссийскго центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) высокий рейтинг врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова связан, прежде всего, тем, что его действия соответствуют ожиданиям местных жителей.

По данным исследования, около 65% жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Овсянниковым. При этом 57% готовы проголосовать за его кандидатуру, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, а 73% оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%.

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин, в интервью ТАСС сообщил: Несмотря на то, что в любых выборах есть элемент неожиданности, на сегодняшний день у Овсянникова нет реальных конкурентов. "Нужно понимать, что для того, чтобы исход выборов изменился, в борьбу должен вступить человек, который обладает "железобетонным" весом, который смог бы составить конкуренцию и предложить нечто, что превосходит возможности Овсянникова. Но таких кандидатов я в настоящий момент не вижу", - пояснил он.

Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года.