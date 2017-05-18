Овсянников планирует сделать севастопольское телевидение мощным

17 мая стало известно, что главным продюсером «Информационного канала Севастополя» (ИКС) назначена Татьяна Дружняева, а гендиректором телеканала — Алексей Папченя, сообщает Лента.ру.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что кадровые решения по ИКС связаны с тем, что город нуждается в мощном государственном телевидении.

Для севастопольцев информация должна быть доступной, интересной, понятной, затрагивать темы, близкие и актуальные для горожан. Только тогда у местных телеканалов будут расти рейтинги и расширяться аудитория», — отметил Овсянников.

«Цель кадровых решений по телеканалу ИКС связана именно с тем, чтобы задать более высокие современные стандарты телерадиовещания, сделать государственное телевидение по настоящему мощным, соответствующим статусу Севастополя ресурсом, который был бы интересен зрителям всей России и зарубежных стран», — прокомментировал Овсянников.

В свою очередь Дружняева и Папченя рассказали, что «задача создать на базе регионального телевидения современный городской канал очень сложная, но тем она и интересна».